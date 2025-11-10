El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde, y regresando a 14 grados hacia la noche.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la franja de la tarde. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 29 km/h en las primeras horas, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas.

En resumen, hoy en Sanxenxo se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.