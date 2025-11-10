El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 14 grados durante la mayor parte del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas previas al ocaso. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Los vientos, que soplarán principalmente del sur y sureste, tendrán velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en momentos puntuales, especialmente durante las tormentas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 0.4 y 2 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 7 y las 13 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salvaterra de Miño necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 55% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean constantes, podrían presentarse de manera intermitente, generando momentos de mayor intensidad en la lluvia.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.