El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y posiblemente incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas más críticas, aunque no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% en las primeras horas y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de actividad eléctrica en la zona no puede ser ignorada.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, aumentando en algunos momentos a 21 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio ante la humedad, pero no será suficiente para mitigar la sensación de frío. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se preparen para un tiempo inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre deben ser reconsideradas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La jornada concluirá con un cielo aún cubierto y temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, manteniendo la tendencia húmeda y fresca que ha caracterizado el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.