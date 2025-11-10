El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se prevén intervalos de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales del día, donde se anticipan acumulaciones de hasta 5 mm.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 45 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 14 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando picos de 27 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 40% en las horas posteriores. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, cuando la actividad convectiva podría ser más intensa.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas en torno a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera pesada y poco confortable.
En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
