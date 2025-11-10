El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad esperada no será significativa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un pico de 18 grados hacia las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 72% por la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero se mantendrá un ambiente inestable.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en las primeras horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.