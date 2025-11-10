El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80-90% en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y potencialmente tormentoso, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.