El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir del periodo de las 07:00 a las 13:00, donde se prevé que caigan hasta 4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en este intervalo, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en la mañana, disminuyendo a un 20% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 13 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.