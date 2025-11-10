El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 11 y 14 grados, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de bruma. Esta alta humedad se mantendrá durante gran parte del día, con valores que rondarán el 98% en la tarde y el 94% hacia la noche. Esto puede generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más activas. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 55% en la mañana y un 40% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h en la tarde. Esto proporcionará un ligero alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de pesadez en el ambiente.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá nuevamente a 12 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La bruma persistirá, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.
En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto, con alta humedad, bruma y posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera, debido a las condiciones resbaladizas y la posible reducción de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo