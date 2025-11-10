El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la humedad relativa se mantenga en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto generará una sensación de bochorno, a pesar de que las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados .

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia serán intermitentes. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.4 mm en las horas más activas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para posibles chubascos, aunque la intensidad de la lluvia será leve.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A pesar de las condiciones ventosas, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 10 grados y máximas que alcanzarán los 14 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. La humedad relativa comenzará a bajar ligeramente, aunque se mantendrá alta, rondando el 90% hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.