El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso". La bruma también será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 5:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varias horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de lluvias. La precipitación acumulada se estima en 0.2 mm en la mañana y 0.3 mm en la tarde, lo que indica que aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde y un 40% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de mal tiempo, llevando consigo ropa adecuada y paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.