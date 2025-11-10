El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que afectarán la zona. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 96% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 15 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se produzcan lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.2 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, predominando de dirección sur y sureste. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, el viento se mantendrá en torno a los 5 km/h, lo que contribuirá a la persistencia de la bruma y la sensación de humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 25% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.