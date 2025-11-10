El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al inicio del día, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa una precipitación acumulada de 0.4 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y una ligera incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. En la tarde, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 23 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente a 15 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a 15 grados. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 90% hacia el final del día. Las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque se espera que sean menos intensas que durante el día. En resumen, Oia experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias esporádicas y un ambiente fresco y húmedo, ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.