El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 18 grados hacia el final del día. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a mantener la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

A medida que avance el día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de O Rosal que tomen precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas aisladas, temperaturas moderadas y un viento que podría intensificarse en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.