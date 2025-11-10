El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 21:00 y 22:00. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. En las horas más activas, especialmente por la tarde, se podrían registrar rachas de hasta 24 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, aunque es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 12 grados. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos.

