El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con momentos de muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que la precipitación será más notable entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en total.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día ventoso, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en la carretera.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá siendo alta. Las condiciones de luz serán limitadas debido a la densa cobertura de nubes, con el sol saliendo a las 08:20 y poniéndose a las 18:18.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un viento notable del sur. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.