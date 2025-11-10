El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero podría intensificarse hacia la tarde, especialmente entre las 21:00 y 01:00, donde se prevé que caigan hasta 2 mm de agua.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas podrían ser menos frecuentes a medida que el día avanza.

Es importante que los residentes de Nigrán se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una alta probabilidad de precipitaciones, lo que sugiere que será un día ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.