El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables en torno a los 12 grados. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 3 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La probabilidad de lluvia será alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. Las precipitaciones serán más notorias entre las 7 y las 9 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 40% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 13 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de precipitaciones, lo que invita a los residentes a estar preparados para un día de lluvia.

