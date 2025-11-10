El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Durante el periodo de las 6 a las 12 horas, se prevé una precipitación acumulada de hasta 6 mm, lo que indica que la lluvia será significativa. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque el mediodía, con un total de 1 mm de lluvia pronosticado entre las 8 y las 9 horas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% durante gran parte del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación térmica más fría.
A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 12 a 15 grados , con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 1 y las 7 horas, y un 55% entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.
En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día de clima húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es recomendable tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
