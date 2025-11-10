El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar un máximo de 17 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar incómoda debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día, creando una sensación de bochorno.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aunque en algunos momentos podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h hacia el final de la tarde. Esta brisa, aunque suave, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es notable, con un 55% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.