El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, contribuirá a un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán en las horas centrales del día. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 1.2 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar charcos y una sensación de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 25 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre. En resumen, el día en Moaña se presenta como un día típico de noviembre, con un tiempo húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.