El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones serán escasas en la mayoría de los casos, aunque se anticipa un aumento en la cantidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían registrar hasta 3 mm de lluvia.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se prevén durante la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.