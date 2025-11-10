El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 97% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 13 y 14 grados. La bruma será un fenómeno presente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, con precipitaciones que se estiman en torno a los 0.2 a 0.5 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.
Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de las precipitaciones.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La jornada cerrará con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvias intermitentes.
En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas pero constantes, temperaturas frescas y un viento que podría intensificarse a lo largo del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
