El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas y cubiertas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 75%, lo que indica que el aire seguirá siendo bastante húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 4 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas moderadas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde y un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
