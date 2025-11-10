El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas y cubiertas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 75%, lo que indica que el aire seguirá siendo bastante húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 4 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas moderadas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde y un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.