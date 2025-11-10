El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 9 a 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 25 km/h. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Se prevé que las precipitaciones acumuladas durante la mañana no superen los 0.3 mm. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas de 9 grados y máximas que podrían alcanzar los 11 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. La probabilidad de tormenta se reduce a un 35% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas severas son poco probables.

La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 75% hacia las 3:00 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 a 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 10 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y el viento continuará soplando desde el sur, con rachas que podrían alcanzar los 29 km/h hacia el final del día.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.