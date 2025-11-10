El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% en intervalos específicos. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero podría intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 2 mm en total. Las condiciones de lluvia estarán acompañadas de nubes densas, lo que limitará la visibilidad y podría generar algunas dificultades en el tráfico.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, los habitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.