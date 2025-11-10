El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 17 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 90% hacia la noche.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 07:00 y las 08:00, donde se anticipan vientos de hasta 29 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% en las primeras horas de la mañana y un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas aisladas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.