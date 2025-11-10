El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un panorama más gris a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.4 mm, pero se intensificará hacia la tarde, donde se prevén hasta 2 mm de lluvia. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que oscilará entre el 80% y el 99% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de lluvia que podrían ser más persistentes. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas. La tarde también traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados, pero la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.