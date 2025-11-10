El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 7:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 78% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Durante el día, la velocidad del viento variará, con ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 50% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque la bruma y la niebla podrían persistir en algunos momentos. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.