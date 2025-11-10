El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. En particular, se espera que las lluvias sean más intensas entre las 3 y las 7 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 litros por metro cuadrado. Posteriormente, la lluvia disminuirá, pero se mantendrán chubascos intermitentes durante el resto del día, con cantidades menores de precipitación.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 1 y las 7 de la mañana, y un 55% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En resumen, A Estrada experimentará un día muy húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, al menos, estar preparado para las inclemencias del tiempo si se tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.