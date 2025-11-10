El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, y se espera que esta situación persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm entre las 2:00 y las 3:00 de la mañana. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia aumentará, especialmente entre las 6:00 y las 8:00, donde se prevé que caigan hasta 6 mm de agua. Posteriormente, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar tormentas aisladas.

Los ciudadanos de Cuntis deben prepararse para un día mayormente lluvioso y nublado, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.