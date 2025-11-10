El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se tornen más inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las primeras horas de la mañana podrían ser las más propensas a recibir lluvias. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 6 mm, con tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, pero se prevé un ligero aumento a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento del sur alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormenta disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 45% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados hacia la tarde, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas en las primeras horas de la mañana, seguidas de un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían ser incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.