El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de niebla en ciertos momentos, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

A lo largo del día, las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que la visibilidad puede ser reducida en ciertos tramos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían ser menos intensas, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 19:00 y las 01:00. La temperatura se mantendrá estable, y la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.