El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren una alta probabilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 94% al amanecer y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia el final del día. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados .

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones que podrían permitir la aparición de nubes altas en la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque no será soleado, ofrecerá un ambiente característico de la temporada otoñal en Cangas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés locales o explorar la rica cultura de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.