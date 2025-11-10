El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. En particular, entre las 2 y las 3 de la tarde, se prevé una ligera precipitación de aproximadamente 1 mm, que podría aumentar a 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cambados necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 30 km/h, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco incómoda, especialmente durante las ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con cielos aún cubiertos y una humedad que podría aumentar ligeramente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben prepararse para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas que podrían alterar los planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.