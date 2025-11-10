El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones se intensifiquen, especialmente durante las horas de la tarde. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer alrededor de las 6 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la norma, algunos momentos podrían estar acompañados de actividad eléctrica, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados . El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también traerá consigo la frescura del otoño.

Los residentes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias persistentes y un ambiente húmedo. Es recomendable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.