El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en los periodos matutinos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad continúe, con intervalos de cubierto y algunas lluvias escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que refuerza la idea de un día muy húmedo.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La dirección del viento también puede contribuir a que la bruma y la humedad se mantengan en la zona, dificultando la visibilidad en algunos momentos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde y un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se produzcan no debe ser ignorada, especialmente en un día tan inestable.

La jornada finalizará con temperaturas que rondarán los 15 grados , manteniendo la tendencia de un tiempo fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.