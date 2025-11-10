El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante gran parte de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, creará una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A partir de la tarde, se espera que la humedad comience a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Barro reciba lluvias escasas en las primeras horas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 3 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, que disminuye a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que esté preparada para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.