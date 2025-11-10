El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría generar algunas rachas más intensas, alcanzando hasta 23 km/h hacia el final de la jornada.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, que disminuirá a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 100% de probabilidad en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las nubes.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que disfruten de la belleza del paisaje gallego, incluso bajo un cielo gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.