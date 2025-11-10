El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una sensación de frescura acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 91% en las primeras horas del día. Esta combinación de factores hará que el ambiente se sienta bastante húmedo y fresco.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 13 grados. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en la franja horaria de la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se desarrollen. Esto se suma a la inestabilidad atmosférica que se ha observado en los últimos días, lo que podría dar lugar a fenómenos más intensos si las condiciones se agravan.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque en menor intensidad.
En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día de abrigo y precaución ante posibles lluvias y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
