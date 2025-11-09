El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias ligeras. Las precipitaciones se prevén en torno a 0.1 mm durante las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h, alcanzando rachas de hasta 44 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-88% durante todo el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo a mano ropa adecuada y paraguas para enfrentar las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.