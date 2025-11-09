El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 11 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve ascenso hasta los 16 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el este con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día.

El viento, que soplará de dirección este y sureste, variará en intensidad a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, con velocidades que podrían superar los 25 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas, pero podría aumentar a un 45% durante la tarde, especialmente si las condiciones de inestabilidad se intensifican. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, sino más bien un tiempo inestable con lluvias dispersas.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día mayormente nublado, fresco y con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.