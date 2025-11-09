El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá a lo largo del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo esté cubierto en su totalidad, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, mientras que se espera un leve aumento hacia la tarde, alcanzando los 16 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 63% al 85% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Vilaboa experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de llovizna que podrían ser persistentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para protegerse de la lluvia y el viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y una ligera probabilidad de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en la localidad.

