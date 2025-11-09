El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de nubes y humedad sugiere que la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente en las primeras horas.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, con un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en este periodo. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo lluvias escasas, pero que podrían ser suficientes para mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que irán aumentando gradualmente. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando a 27 km/h hacia el mediodía y alcanzando picos de hasta 35 km/h por la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también incrementará, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.