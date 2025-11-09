El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a los 17 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que los vigueses necesiten paraguas si planean salir durante esas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h en la mañana, aumentando a 31 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando tanto la posibilidad de lluvia como el viento.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La temperatura descenderá gradualmente, manteniéndose alrededor de los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Los vigueses deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.