El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 70-80%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias ligeras a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm hacia el final de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes de Valga deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. Es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.