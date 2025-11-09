El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día comenzará frío, se sentirá más templado hacia el mediodía, lo que podría invitar a los residentes y visitantes a disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a la evolución del tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta a un 70%, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a medida que avance la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.