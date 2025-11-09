El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 80% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento, que soplará desde el noroeste a velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que alcancen hasta 19 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 80% en el periodo de 13:00 a 19:00. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 45% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, y un 70% entre las 19:00 y la medianoche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

Es recomendable que los habitantes de Tomiño se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.