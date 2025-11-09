El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 80% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total durante la tarde y la noche. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones más inestables.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para un día ventoso y fresco, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado y fresco, con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

