El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa aumente, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco amanecer a 7 grados y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 87%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que los habitantes de Silleda se sientan más incómodos, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.3 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la noche, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde y la noche.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas nocturnas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:16, y el ocaso será a las 18:16, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será limitada. A medida que se acerque la noche, la combinación de nubes y viento puede crear un ambiente sombrío, típico de esta época del año.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.