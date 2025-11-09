El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente sombrío y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , comenzando con un fresco de 11 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 86% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para un día ventoso y húmedo, llevando ropa adecuada y, posiblemente, un paraguas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.